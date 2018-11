​Abdoulaye Bibi Baldé annonce 46 milliards pour la construction d’un Parc numérique à Diamniadio

Abdoulaye Bibi BALDE, ministre de la Communication, des Télécommunications, des Postes et de l’Économie numérique a fait savoir, ce mercredi à l’Assemblée nationale, que le Sénégal va construire un Parc numérique de 46 milliards sur une zone de près de 27 hectares à Diamniadio avec des infrastructures extrêmement importantes dont trois Tours pour les Tic et entreprises. Selon le ministre, ces Tours vont permettre de recevoir les grandes entreprises et de les incuber.



Poursuivant sa déclaration, il précise que ce Parc numérique va servir comme Hub de services à Diamniadio. Au-delà du parc numérique grand standing prévu à Diamniadio, le ministre de la Communication annonce dans la foulée, la mise sur pied d’un Conseil national du numérique. Lequel, dit-il, sera axé sur le dialogue et les relations de bon voisinage dans le secteur des Tic.



« Le Conseil va améliorer le dialogue dans le secteur. Ce sera un organe consultatif qui va regrouper tous les acteurs du numérique. Le décret a été signé », a-t-il indiqué. « Nous aurons un cadre encore plus cohérent de dialogue et d’échanges pour régler les problèmes de cohérence évoquée par les députés », rassure Abdoulaye Bibi BALDE.