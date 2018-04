​Abdoulaye Wilane appelle Macky Sall à dialoguer avec l‘opposition

Le député/maire de Kaffrine, Abdoulaye Wilane invite le Président Macky Sall à dialoguer avec l’opposition.



«Le fil du dialogue ne doit jamais être rompu en démocratie. Les vertus du dialogue, de la concertation, ont fait que partout dans le monde, on a dit que le Sénégal était un pays de dialogue », a déclaré le député/maire de Kaffrine Abdoulaye Wilane.



Selon lui, «Cela n’enlèvera en rien à l’autorité du Chef de l’Etat et la perception qu’il souhaiterait que les Sénégalais du moment, le reste du monde et demain quel que soit le moment la postériorité retienne de lui l’image d’un homme de dialogue et de concertation ou qu’il continue à lancer un appel, fait preuve d’ouverture avec des gars si tendaient que l’opposition souhaite des gages pour que nous puissions éviter des turpitudes ou des manifestations qui peuvent être source de dérapages, de bavures ou d’actes de vandalismes qui pourraient écorner non seulement l’image du Sénégal, l’image de notre démocratie mais l’image du régime à la tête duquel il (Macky Sall) se trouve depuis 2012».



Le maire de Kaffrine estime que : «notre pays n’a aucun intérêt à voir des confrontations ou un contentieux pré-électoral. Et puisqu’on peut l’éviter, tout ce qu’on peut faire pour l’éviter doit être initié par celui qui se trouve être le maître du jeu à la matière».



Avant de conclure : «Comment expliquez qu’après avoir adopté une constitution par référendum, nous puissions avoir un contentieux pré-électoral simplement parce qu’il est évoqué une modification de la constitution sur une question qu’on aurait pu réglée dans la paix et par le dialogue?»