​Abdoulaye Wilane demande la grâce présidentielle pour Khalifa Sall

Suite à la condamnation du maire de Dakar, le porte-parole du Parti socialiste (Ps) Abdoulaye Wilane a demandé au chef de l’Etat Macky Sall de gracier Khalifa Sall comme il l’a fait avec Karim Wade.



«Nous demandons au président de a République Macky Sall d’accorder la grâce à Khalifa Sall. Les raisons qui ont amené Macky Sall à gracier Karim Wade, sont les même qui auraien t pu amener à demander une grâce pour Khalifa Sall », a déclaré le maire de Kaffrine.



Abdoulaye Wilane est d’avis que cette manifestation de la justice participe à l’Etat de droit. Toutefois, révélé-t-il, « j’accueille la sentence de Khalifa Ababacar Sall avec beaucoup de peine au regard des considérations humaines. Je connais bien le député maire de la ville de Dakar. J’ai vécu et partagé avec lui pleines de choses » .



Khalifa Ababacar Sall a été condamné à 5 ans de prison ferme vendredi 30 mars 2018 pour faux et usage de faux en écriture de commerce, faux et usage de faux dans des documents administratifs et escroquerie portant sur des deniers publics.