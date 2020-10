​Ac Milan : Deux (2) joueurs et trois (3) membres de l'équipe testés positifs à la Covid19

L'AC Milan annonce que les résultats reçus du laboratoire dimanche soir ont révélé un écouvillon positif par Gianluigi Donnarumma , Jens Petter Hauge et trois autres membres du groupe d'équipe. "Tous asymptomatiques, ont été immédiatement soumis à l'isolement à domicile et les autorités sanitaires locales ont été informées", peut -on lire sur le communiqué officiel.



Ce lundi, l'ensemble du groupe de l'équipe a été testé à nouveau, conformément au protocole, et "aucune nouvelle positivité n'a été trouvée", rassure le club italien.