​Accès à l’eau potable dans le Gandiol: la Sones annonce un projet de 2,5 milliards

Le Directeur général de la Société nationale des eaux du Sénégal (Sones), Charles Fall, a annoncé 2,5 milliards Fcfa pour un programme de renforcement de l’alimentation en eau potable de Ndiock Sall et ses environs.



Cette annonce fait suite à la manifestation des populations de la commune de Ndiébène Gandiol pour attirer l’attention des pouvoirs publics sur les problèmes d’accès à l’eau potable.



« C’est un programme très ambitieux, initié par le chef de l’Etat pour faciliter l’accès potable dans cette zone aux potentialités énormes. Ce programme verra la réalisation d’un château de 800 mètres cube, le renouvellement de la conduite de distribution sur un linéaire et la pose de canalisation en Pvc à 110 sur 136 km », a dit le Dg de la Sones.



Charles Fall a expliqué que ce « déficit évolue à cause de la croissance démographique d’une part et d’autre part de la vétusté actuelle de l’Aep de Ndiouck Sall notamment la conduite de principale qui dessert ces communes ».