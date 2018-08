​Accès au financement : les opérateurs économiques de Tamba réclament une assistance technique

Les opérateurs économiques de Tambacounda éprouvent d’énormes difficultés pour décrocher un marché. Ils sont confrontés à des problèmes pour accéder aux principes d’élaboration d’un business plan. Ils demandent une assistance technique afin de bien ficeler leurs dossiers.



« Nous voulons investir dans différents domaines, mais la gestion pose souvent problème. Parce que les ressources humaines de qualité, nous ne les avons pas sur place. On est obligé de faire appel à des investissements au niveau de Dakar. Ça coûte beaucoup d’argent », évoque Papis Signaté, gérant d’un hôtel de la place.



Le président de la Chambre de commerce quant à lui, il sollicite vivement l’affectation d’un point focal à des PME à Tamba et à un accès à une assistance technique et financière .



Idrissa Diabira, Directeur de l’ADEPME qui était en tournée à Tambacounda et Kédougou, assure les porteurs de projets et dirigeants d’entreprises. « La porte d’entrer de toute activité financière, c’est d’abord l’assistance technique. Le métier de l’ADEPME c’est d’apporter du soutien et de l’accompagnement en assistance technique », dit-il.



M. Diabira au micro de la Rfm de poursuivre : « Alors est ce qu’on a besoin d’appui sur la formation, sur la gestion de la ressource humaine, sur la gestion de sa comptabilité. Est-ce qu’on a besoin d’expertise qui vient de l’extérieur pour avoir une certification pour un business plan, pour rechercher son financement. Parmi ces financements, il y a différents guichets avec lequel la DEPME à l’occasion de travailler ».