​Accès aux énergies propres : 25 jeunes filles encouragées à s’engager dans des filières scientifiques

L’Ambassade d’Allemagne au Sénégal, en collaboration avec STEAMtastic et l’Association Go4STEAM, ont tenu une exposition et un panel de discussion d’envergure interculturelle ce samedi, pour inspirer et à responsabiliser 25 jeunes filles âgées de 10 à 15 ans avec une passion profonde pour les sciences tout en favorisant un lien culturel entre le Sénégal et l’Allemagne. L’objectif étant d’encourager les jeunes filles à s’engager davantage dans des filières scientifiques, cet événement leur a donné l’occasion de s’exprimer, mais aussi de faire connaissance avec des femmes du milieu.



« Aujourd'hui, nous avons célébré Steamtastic. C'est-à-dire, nous avons discuté avec les jeunes filles sénégalaises sur les énergies renouvelables, le changement climatique et aussi les trajectoires de carrière avec les formations qu'on peut avoir pour la jeune femme sénégalaise. L'objectif de cette rencontre, c'est la découverte et l'échange, pour encourager, motiver les jeunes filles à se former dans le secteur des énergies renouvelables. La mathématique, la physique chimique, surtout encourager le leadership féminin au Sénégal. L'Allemagne s'engage fortement contre le changement climatique. Nous avons signé un partenariat très important avec le gouvernement sénégalais. Dans le cadre de ce partenariat, le Sénégal va être soutenu à hauteur de 2,5 milliards d'euros », a déclaré Uta Kühn, Première Secrétaire section politique Ambassade de la République fédérale d'Allemagne.



Interpelé sur les énergies renouvelables, Ndeye Fatou Ndiaye Coordinatrice du Portefeuille énergie renouvelable et santé à la coopération financière de l'Allemagne au Sénégal soutient : « Comme déjà évoqué, la Coopération financière Allemande est le premier partenaire du Sénégal dans le domaine des énergies renouvelables. La coopération financière Allemande agit pour le compte du Gouvernement Allemand, pour le compte du ministère de la Coopération Allemande. Notre rôle consiste à l'accès à l'énergie, mais également accélérer l'accès aux énergies propres. Chaque année, nous avons des budgets conséquents pour mettre en place des infrastructures dans ce secteur à travers le pays... Depuis 19 ans, maintenant, nous avons accompagné des projets au Sénégal. Le budget qui est alloué dans le secteur des énergies renouvelables au Sénégal en termes de subventions est très conséquent ».