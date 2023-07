​Accident à la sortie de Mbour : un mort et plusieurs blessés enregistrés

Un accident s’est produit ce lundi matin aux environs de 7h 45mn à la sortie de Mbour plus précisément à Keur Balla (à la sortie du péage de Fatick). Le bilan fait état d'un mort et des plusieurs blessés.



A l'origine du drame, une collision entre une véhicule de type 7 places et un 4x4.



Les victimes ont été évacuées à l’hôpital de Mbour, renseigne la RFM.