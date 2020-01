​Accident dans la région de Kaolack : au moins 25 blessés dont huit (8) dans un état grave

Au moins 25 blessés dont huit (8) dans un état grave, ont été dénombrés à la suite d’un accident de la circulation survenu dans la nuit de vendredi à samedi, à hauteur du village de Keur Alpha, dans la région de Kaolack, au centre du Sénégal.



Il s’agit d’un carambolage ayant impliqué un bus, un car de transport en commun et un camion sur la route nationale à hauteur du village de Keur Alpha, a indiqué à l’Aps, le lieutenant Mansour Faye, commandant de la 32e compagnie d’incendie et de secours de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers de Fatick



« Parmi les 25 blessés 11 sont de nationalité gambienne, une nationalité nigérienne et le reste des blessés est constitué de sénégalais. Ils ont tous été évacués au centre hospitalier régional de Fatick », a assuré le lieutenant Faye. Selon lui, les véhicules impliqués dans cet accident roulaient dans le sens Kaolack-Fatick-Dakar.