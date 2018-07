​Accident de la circulation : 2130 cas de décès enregistrés entre 2014 et 2017

Le nombre de décès dans les accidents de la circulation est alarmant. 2130 cas de décès dont en moyenne 500 par mois, ont été enregistrés entre 2014 et 2017.



«Au Sénégal, les accidents de la route causent, en moyenne, 500 décès par mois. Un chiffre inquiétant et difficile à avaler, d’autant plus que les principales causes de ces accidents sont l’imprudence et non-respect du code de la route », a déploré la Direction de la Nouvelle prévention routière du Sénégal (Nprs).



Et, poursuit-elle, la plupart de ces accidents ont été enregistrés dans le département de Fatick avec 360 cas, Gossas arrive en deuxième position de ce classement macabre avec 52 accidents et 42 cas à Foundiougne.



Selon la Rfm, à ces chiffres s'ajoutent 138 cas d’incendie qui ont été répertoriés dans la région pour 3 victimes dont 2 morts.



En collaboration avec la Npes, April Africa, courtier grossiste en assurance, conscient de ce phénomène, a lancé la compagne de sensibilisation les 10 et 11 juillet à Dakar.