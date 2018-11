​Accident entre Mbacké et Touba: bilan, 27 blessés dont cinq graves

Plus de peur que de mal, un bus transportant des élèves s’est renversé ce jeudi 29 novembre entre Mbacké et Touba, faisant 27 blessés dont cinq dans un "état critique".



« Je me lève à cinq heures du matin, mais on a du mal à trouver une place dans le bus. Le transport est très difficile entre Mbacké et Touba », témoigne un des élèves au micro de la Rfm