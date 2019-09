​Accident mortel à Potou: 9 morts et deux blessés enregistrés

Le carnage continue sur les routes sénégalaises. Neufs (9) morts et des blessés ont été enregistrés dans un accident survenu hier, mardi 24 septembre 2019, à Potou, près de la région de Louga. A l’origine, une collision entre un taxi et un véhicule particulier.



Selon la Rfm, les victimes, qui mortes sur le coup, sont des supporters de l'équipe éponyme, et étaient dans le même véhicule. Elles sont toutes originaires du village Longhor, dans la commune de Léona.



Il s’agit, entre autres, de l’ex-responsable de l'Association des usagers du forage de Ndiambé Fall, Ndiaga Diaw, 63 ans, sa quatrième épouse, le Secrétaire général de l'Asufor, Mamadou Kébé, et le chauffeur, Gora Niang alias Baye Fall.



Les blessés ont été acheminés à l'hôpital régional de Louga.