​Accident mortel sur l’autoroute à péage : 1 mort et 6 blessés dont 2 graves

L’autoroute à péage a encore fait des victimes. Un accident s’est produit ce dimanche à 14h 40mn sur l’axe Dakar-Diamniadio.



Un véhicule de type Dacia en partance de Thiès a fait plusieurs tonneaux alors que le chauffeur voulait éviter une moto qui a coupé sa trajectoire. Le bilan fait état d'un (1) mort et six (6) blessés dont deux (2) graves.



La victime, nommée Aly Sow, était assise au-devant de la voiture, nous rapporte une source qui s'est confiée à PressAfrik.



Seuls deux (2) enfants qui étaient dans le véhicule et le chauffeur s'en ont sorti indemnes. Ce dernier est actuellement mis aux arrêts.