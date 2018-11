​Accord d’Amnestie Karim Wade et Khalifa Sall : Abboul Mbaye dénonce un principe qui heurte l’éthique et le droit

L’ancien Premier ministre (PM) trouve scandaleux le projet du chef de l’Etat Macky Sall qui envisage d’accorder une Amnestie à Karim Wade et Khalifa Sall s’il est réélu. Abdoul Mbaye en tournée à Ziguinchor, dénonce une démarche qui heurte l’éthique et le principe de droit. Il s’est aussi prononcé sur la situation des actes du bois.



« Il est d’abord un pouvoir qui met la politique avant toute chose. Avant la justice, avant le droit des citoyens, et nous avons eu à dénoncer l’absence de recours lorsque possible pour un citoyen condamné, quelque soit les fait qui puisse lui être reproché. Lorsque, successivement la juridiction sollicitée en appel clame son incompétence. C’est extrêmement grave ce qui s’est passé », dénonce Abdoul Mbaye.



Aux yeux de l’ex-Premier ministre, il n’y a pas que ça : « Une partie de la justice a été manipulé pour liquider des opposants. Le parrainage, ensuite, est venu renforcer cette œuvre de liquidation et de destruction de l’opposition de recul de la démocratie. Et là, même le projet d’Amnesty devient un projet politique. On ne sort pas de la logique du président de la République. ‘’Je vous écarte de la compétition si vous restez tranquille et si vous permettez que je sois réélu, en ce moment là, on va passer par une Amnestie ».



Il ajoute : « C’est la première fois que j’entends parler, que j’ai connaissance d’une Amnestie qui s’est accordée en contrepartie de bénéfice directe au profit de celui qui l’accorde. C’est scandaleux, ça heurte l’éthique ça heurte le principe du droit, le principe de l’Amnesty ».



L’ancien PM à également fait un constat au sujet des difficultés qui sont nées selon lui, d’une interdiction de couper le bois, on a constaté au moins deux choses : d’abord comme d’habitude dans notre pays, une injustice faite d’un traitement de faveur réservé à certains. Parce qu’on a recueilli des témoignages selon lesquelles certains restent des coupeurs de bois. Alors que les autres lorsqu’ils sont pris transportant du bois sortants ailleurs sont mis en prison. Il est important lorsque des décisions aussi radicales doivent être prises, d’échanger avec les principaux acteurs, de prévoir des transitoires », tonne Abdoul Mbaye au micro de Walf Radio.