​Accord entre Ada et Cacsup : les deux acteurs prônent le développement de la culture, des femmes et de la jeunesse

Le communiqué parvenu à la Rédaction de PressAfrik précise que les deux organisations ont ainsi convenu de mettre en œuvre des programmes dans le but de renforcer le rôle de la culture dans les programmes de développement des femmes et de la jeunesse comme facteurs d’émergence du Sénégal et du continent africain vers le développement durable.



Pour ce faire, les deux structures comptent organiser des manifestations de grande envergure dans le domaine de la culture, comme la tenue d’expositions dans le domaine de la peinture et des arts plastiques avec l’organisation dans le même temps de séminaires et de conférences sur des problématiques culturelles dans le continent africain.



Selon la même source, cette convention met l’accent sur la mise en place de stratégies sur l’employabilité, et l’entrepreneuriat des jeunes gens et des femmes sur le marché de l’emploi au Sénégal, et en Afrique. « Ainsi, une cellule des docteurs et doctorants entrepreneurs diplômés de nos universités et de l’enseignement supérieur privé a été mise en place.



A en croire le document « l’Ada et le Cacsup sont en train d’identifier les groupements de femmes qui pourront être accompagnés dans le cadre de cette présente convention ».