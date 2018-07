​Accords de pêche Sénégal-Mauritanie : les pêcheurs artisanaux exigent la démission de Oumar Guèye

L’Unapas n’est pas contente des accords de pêche signés entre le Sénégal et la Mauritanie. Selon l’association, l’entente n’est bénéfique que pour la République islamique. Face à cette situation, elle exige la démission de leur ministre de tutelle.



«Ces accords sont bénéfiques que pour l’Etat islamique et pourtant ça devrait pas être le cas. Certes, la Mauritanie a une mer poissonneuse mais elle n’a pas de pêcheurs. Donc, c’est anormale qu’elle impose sa loi à l’Etat du Sénégal», campe Macoumba Mboye un pêcheur saint-louisien.



Les pêcheurs artisanaux de préciser que le gouvernement n’a pas offert de moteurs aux pêcheurs. En revanche, ils soulignent que les moteurs distribués ne sont pas de bonne qualité.



Aboulaye Ndao, un des membres l’Unpa de renchérir : «ils ont vendu des licences à 52 bateaux de pêches étrangers et pour faire taire les pêcheurs sénégalais, ils nous ont proposé des moteurs et ces moteurs sont de mauvaises qualité. Car, preste-il, chaque jour on voit un pêcheur amener son moteur chez le réparateur».



Très remontés contre la tutelle, ces pêcheurs artisanaux demandent sur les ondes de la Rfm, le départ d'Oumar Guèye qui, selon eux, «ne fait que réciter des discours, il n'y a rien de concrets, et il est temps qu'il quitte ce poste»