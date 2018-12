​Accords entre Sénégal-Mauritanie sur le gaz: Déthié Fall parle de nébuleuse

Le Président Macky Sall va se rendre à Nouakchott ce vendredi 21 décembre pour finaliser les accords sur l’exploitation du gaz avec son homologue Mouhamed Ould Abdel Aziz. Et, de l’avis de Déthié Fall, ce déplacement n’est destiné qu'à faire plaisir à un homologue.



«Le Président Macky Sall retourne aujourd’hui en Mauritanie pour faire plaisir à un homologue et également pour négocier contre les intérêts du Sénégal à la suite de la signature des accords le 9 février 2018, à Nouakchott, de l’accord de coopération pour l’exploitation du champ gazier estimé à 450 milliards de m3 en des conditions nébuleuses», déplore le numéro 2 de Rewmi.



Interrogé par la Rfm, Déthié Fall rappelle que : « le président Idrissa Seck l’avait interpelé le 14 février 2018 pour une publication sans délai et par souci de transparence sur le contenu de l’accord et c’est naturel permettant aux spécialistes en la matière et en connaissance de cause de dire si le Président Macky Sall a bien travaillé dans l’intérêt des Sénégalais. Mais, il avait refusé de le faire».



Selon lui, « quand Idrisa Seck l’interpelait sur la question, personne n’avait le contenu et ces accords. Mais par la suite, on s’est rendu compte qu’il s’est accordé, même qu’il a décidé de façon unilatérale sur des ressources qui concernent les Sénégalais, de procéder à des partages à part égale des ressources tirées de ces exploitations 50%-50% alors que tout le monde sait que l’essentiel des réserves est du côté du Sénégal».