​Accusations de corruption sur Aliou Sall : le mouvement alerte exige l’ouverture de l’enquête judiciaire

La démission d’Aliou Sall est devenue une exigence sociale. Le mouvement alerte exige l’ouverture d’une enquête judiciaire pour le respect des citoyens Sénégalais qui sont les seules victimes dans cette histoire. Pour alerter sur de probables affaires de corruption sur nos ressources naturelles.



« Nous avions été l’un des premiers mouvements à dénoncer cette machination financière au profit de la famille Sall, le président et son jeune frère. Aujourd’hui, qu'Aliou Sall, maire de Guédiawaye démissionne en tant que patron de la Caisse de dépôt et de consignation (CDC), Macky Sall doit demander au procureur de s’autosaisir et d’ouvrir une enquête judiciaire. Si les preuves matérielles sont apportées, et elles seront apportées, Aliou Sall doit tout naturellement être emprisonné », lance Sadibou Diop, membre du comité directeur du mouvement Alerte au micro de Zik fm.



Selon lui, M. Diop, « cette communication, faite autour de l’affaire de l’affaire, est une communication de panique. Après la sortie d’Aliou Sall, le ministre de la Justice a essayé de le défendre tant bien que mal. Avec ce que j’appelle la ridiculisation communicationnelle. M. le président Macky Sall est venu dans la danse, et à montrer qu'aujourd’hui, préfère défendre son jeune frère que les intérêts du peuple Sénégalais. Aliou Sall est un citoyen comme tout le monde et son frère Macky Sall n’a pas à le défendre. Il doit répondre à la justice ».