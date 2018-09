​Accusé d’être le joker de Karim : Boubacar Camara pointe du doigt Macky Sall

«Ceux qui essaient d’entretenir la confusion le font exprès. C’est parce qu’ils voulaient discréditer mon engagement politique. Et, c’était le président Macky Sall lui-même», révèle le candidat déclaré à la présidentielle de 2019, Boubacar Camara.



L’invité de l’émission « Objection » sur la radio Sud fm de poursuivre dans ses accusations: « c’est lui-même qui a fait courir un bruit d’abord à travers un journal confidence qui s’appelait «Le confidentiel » animait par El Malick Seck et ensuite il l’a fait passer dans un site de la place pour dire : ‘Boubacar Camara : Joker de Karim Wade».



Mais, explique-t-il : «parce qu’il savait très bien que j’allais m’engager en politique et il voulait me couper l’herbe sous le pied. Et ça n’a pas marché». Avant de préciser que son engagement n’a aucun lien avec Karim Wade.



Revenant sur ses souvenirs avec ce dernier, Boubacar Camara déclare : «le souvenir que j’ai de Karim Wade c’est le souvenir d’un excellent ministre, d’un excellent travailleur infatigable, compétent contrairement à tout ce que les gens racontent sur son incompétence. Ce n’est pas sérieux».