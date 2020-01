​Accusé de mettre en location un bien du Patrimoine bâti de l’Etat, Robert Sagna menace d’expulser les occupants

Un restaurant, situé en centre-ville, supposé être un bien du Patrimoine bâti appartenant à l’Etat, est au cœur d’un scandale. Dans sa parution de ce jeudi, "Libération" révèle que l’ancien ministre sous le régime de Abdou Diouf, Robert Sagna, s’est vu attribuer le site alors qu’il ne dispose d’aucun titre de propriété. Pis, il a encaissé la somme globale de 50 millions de F Cfa après avoir « loué » les fonds de commerce aux exploitants.



Poursuivant, le journal informe que l’ancien maire de Ziguinchor, qui ne perçoit plus ces mensualités suite au refus catégorique des occupants qui ont découvert que le site en question appartenait à l’Etat, menace de les expulser.



Une affaire qui risque d’atterrir sur la table de dame justice. En effet, l’avocat des occupants, Me Boubacar Cissé, annonce une plainte devant l’Ofnac (Office National de lutte contre la Fraude et la Corruption) et devant la Cour de répression de l’enrichissement illicite (Crei).