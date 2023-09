​Accusée de diffamation et d’injure publique par Sitor Ndour Gabrielle Kane devant le procureur

L’ancien Directeur général du Centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud), Sitor Ndour, ne compte pas fermé les yeux sur les accusations de Gabrielle Kane.



Il a saisi le procureur de la République d’une plainte contre Gabrielle Kane, selon le journal Les Échos, il le poursuit pour diffamation, injure publique et outrage à magistrat.



Le procureur confie le dossier à la Brigade de recherches de Faidherbe. Selon le même journal pour étayer sa plainte, Sitor Ndour a repris les propos de Gabrielle Kane sur Facebook. D’après le journal « Gabrielle Kane a écrit ceci selon Sitor Ndour : «Cher Sitor décidément, la dignité ne s’achète pas…Après cette honteuse relaxe, tu aurais dû raser les murs, faire profil bas , la fermer définitivement et à jamais. Mais non ! Il faut que tu gueules plus fort et partout pour nous tympaniser. Mais tu sais très bien que j’attends ta plainte annoncée à mon encontre ».



Selon l’ancien DG du Coud, la diffamation est bien établie et l’intention de nuire ne fait aucun doute. Il demande ainsi une application de la loi.