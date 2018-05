​Accusés d'être des corrompus, le collectif des étudiants de l'Ucad brandit sa "légitimité"

Le porte-parole du Collectif des étudiants de l’Ucad a tenu à répondre ses camarades qui les accusent d’être des corrompus. Selon Franck Daddy Diatta, ils sont légitimes ce, malgré qu’il n’y a pas eu d’élection des amicales des facultés.



«J’assume qu’on est légal parce que ce sont des listes déposées en bonne et due forme et au sein de nos différentes administrations. Ces coordonnateurs de listes étaient prêts à aller vers des élections, malheureusement elles n’ont pas pu être organisés», a-t-il précisé.



Franck Daddy Diatta de souligner qu’ils sont «en quelque sorte légaux et, du point de vue de la légitimité, nous le sommes à 100%. Parce que poursuit-il, tous nos mots d’ordre ont été suivis par les étudiants, on a eu le soutien de nos camarades et nous composons 80% des étudiants du Sénégal». « Qui est donc plus légitime que nous ? », s’est-t-il interrogé.



A l’en croire, toutes les questions ont été discutées avec le président de la République et par rapport aux réponses reçues, ils sont satisfaits.



Mais, a-t-il conclut, « nous demandons justice sur la mort de Mouhamadou Fallou Sène et le plus rapidement possible».