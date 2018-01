​AfSud: les avoirs des Gupta bientôt gelés

C'est ce qu'affirment plusieurs médias sud-africains.

Ce serait la première fois que la justice sud-africaine agirait ainsi pour enquêter sur l'empire commercial des Gupta.

La richissime fratrie fratrie d'industriels indiens, proches du président Jacob Zuma est au cœur du plus gros scandale politico-financier actuel du pays.

Le parquet sud-africain serait sur le point de geler des dizaines de millions de dollars d'actifs de deux entreprises liées aux Gupta.

Selon plusieurs medias, cette opération devrait avoir lieu dans le cadre d'une enquête sur la corruption au sein d'Eskom, la compagnie nationale d'électricité.

Les détails de l'affaire sont encore flous, mais la presse sud-africaine affirme aussi que l'arrestation d'au moins d'un des frères Gupta est imminente.

Le procureur en chef n'aurait plus qu'a signé le mandat d'arrêt. Cela pourrait signifier que les autorités commencent à agir contre l'empire financier des Gupta, très proches du président Jacob Zuma.

Les Gupta et Jacob Zuma ont toujours nie être impliques dans des affaires de corruption.

Mais depuis l'arrivée de Cyril Ramaphosa à la tête de l'ANC, le parti au pouvoir, l'autorité de Jacob Zuma semble faiblir et au sein de l'ANC, beaucoup veulent forcer le départ du chef de l'état le plus rapidement possible.

Cyril Ramaphosa, le nouvel homme fort du parti a promis de lutter contre la corruption.

Ce jeudi, l'organe dirigeant et décisionnaire de l'ANC se réunit et pourrait bien discuter de l'avenir de Jacob Zuma.



Ce comité exécutif a le pouvoir de rappeler un chef de l'Etat en exercice.