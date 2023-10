​Affaire 16 véhicules volés à Dakar: trois complices du mis en cause principal arrêtés

La Brigade de recherche du commissariat urbain de Ziguinchor a procédé à l'arrestation de trois individus considérés comme des complices du cerveau de la bande, Nfaly Bodian, toujours en fuite et activement recherché. Il s'agit des nommés Nouha Bodian qui est son grand frère, du courtier Ismaila Amis et de Boubacar Diallo. Ce dernier a fait office d'intermédiaire entre Nfaly Bodian et un des acquéreurs des véhicules volés, confie Libération dans son édition du jour.



«Ils sont déférés depuis le lundi dernier après 96 heures de garde à vue dans les locaux du commissariat de police de Ziguinchor. Toutefois, ils ont fait l'objet de deux retours de parquet, le mardi 17 et le mercredi 18 octobre. Un juge d'instruction sera saisi pour continuation d'enquête car, le principal auteur et cerveau de la bande, Nfaly Bodian est toujours en fuite. Il est activement recherché», a informé la source du journal.



Parmi les 16 véhicules qui étaient volés et retrouvés par les hommes du commissaire principal de police Malick Dieng, huit ont été restitués à leur légitimes propriétaires à la fin de l'enquête. Huit autres sont encore immobilisés à la police car, ayant fait l'objet de transaction, deux sont d'ailleurs déjà mutés par les nouveaux acquéreurs.



Pour rappel, ces véhicules volés a Dakar étaient revendus à Ziguinchor, Bignona et Guinée-Bissau.