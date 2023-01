​Affaire Adji Sarr et Ousmane Sonko : Malick Gakou réaffirme son total soutien à Ousmane Sonko et parle de complot

En conférence de presse, ce mardi, le leader du Grand Parti Malick Gakou est revenu sur l'affire Sweet Beauté qui oppose Adji Sarr à Ousmane Sonko. Il a manifesté son soutien au président du parti Pastef. Pour lui, il s’agit d’un complot contre le leader du Pastef.



« J’ai été clair et je veux rester clair sur cette affaire dite Adji Sarr-Sonko. Et je resterai toujours clair et cohérent. Nous avons toujours pensé qu’il s’agit d’un complot contre mon jeune frère et ami, le Président Ousmane Sonko. Puisque toutes les preuves sont là. Nous avons choisi notre camp dès le départ dans cette affaire. C’est le camp de Ousmane Sonko, c’est celui du peuple. C’est le camp de la vérité », tonne Malick Gakou.



Mieux précis M. Gakou : « J'ai l'intime conviction que quand le droit sera dit, il va totalement être blanchi par la justice face aux accusations complotistes ».