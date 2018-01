​Affaire Alioune Ndao: Les enquêteurs de la Section de recherches avancent des éléments troublants

Les enquêteurs de la Section de recherches ont mis en exergue des éléments troublants qui mettent directement en cause l’imam Alioune Badara Ndao au-delà de son ancien élève Makhtar Diokhané. Seul la Chambre criminelle peut nous édifier sur cette affaire.



En effet, Coumba Niang, épouse de Mokhtar Diokhané, avait affirmé aux enquêteurs qu’une partie des fonds devant servir à financer les combattants était chez imam Ndao qui l’avait formellement nié. Les choses prennent une autre tournure lors de la confrontation dans le bureau du doyen des juges. Car Coumba Niang a aussi signifié que 31 billets de 500 euros se trouvaient au domicile du prêcheur.



Après une confrontation, Imam Ndao aurait fini par avouer que Ibrahima Diallo dit Abu Omar, qui devait faire la prospection à Kédougou pour la formation des futurs jihadistes, était passé chez lui récupérer les billets d’une valeur de 15 millions de F CFA.



Après l’arrestation, l’interrogatoire au fond de Ibrahima Diallo en cavale depuis plus d’un an, Imam Ndao a fini par reconnaitre cette remise de fonds, rapporte « Libération ».