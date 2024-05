​Affaire Amy Ndiaye Gniby : la requête des députés du PUR sera examinée par la Cour d’appel lundi prochain

Condamnés en première instance à six mois de prison et à verser 5 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts pour avoir agressé leur collègue enceinte, Amy Ndiaye Gniby, lors d'une séance parlementaire, les députés du PUR, Massata Samb et Mamadou Niang, ont fait appel à leur libération en juin 2023.



Selon Les Échos, leur requête sera examinée par la Cour d'appel dès lundi prochain, offrant ainsi une opportunité aux deux députés de présenter des arguments solides pour convaincre le juge d'appel.



Pour rappel, le procès en appel des députés du Parti de l'unité et du rassemblement (PUR) avait été renvoyé au 14 août 2023, alors qu'il était initialement prévu pour le 19 juin 2023. Les témoins de l'affaire étaient appelés à témoigner devant la Cour. Cependant, la demande de report de la partie civile avait été validée par la Cour.



Mamadou Niang et Massata Samb avaient comparu en liberté, ayant été libérés le 13 juin précédent, après avoir purgé la peine de six mois de prison ferme prononcée en première instance. Les députés du PUR avaient été reconnus coupables de coups et blessures volontaires à l'encontre d'une parlementaire appartenant à la mouvance présidentielle, Amy Ndiaye.