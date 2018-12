​Affaire Assane Diouf : La Cedeao donne 30 jours à l'Etat du Sénégal

Trente (30) jours, c’est le délai que la Cour de justice de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a donné au gouvernement sénégalais pour répliquer à la lettre des avocats de Assane Diouf.



« C'est fait à dessein. Pour débattre sur l'urgence simplement, ils veulent 30 jours. La vérité, c'est qu'entretemps, ils vont juger notre client. C'est ce que nous leur avons toujours demandé, mais ils ont refusé. Comme ils ne veulent entendre, je suis allé me plaindre ailleurs », déclare Me Ciré Clédor Ly dans Les Echos.



La Cour avait fixé l'audience pour le 12 décembre, mais l’Etat avait demandé un délai d'un mois pour pouvoir répondre. En détention à la prison de Rebeuss depuis un an, Assane Diouf qui vivait aux Etats Unis, a été arrêté pour « injures publiques ».