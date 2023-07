​Affaire Bocar Samba Dieye - CBAO : l’expertise ordonnée par la justice donne raison à l’opérateur économique

L’affaire opposant Bocar Samba Dieye et la CBAO, n’est toujours pas à son épilogue. La Cour d'Appel, par un arrêt, a pris la décision éclairée d'ordonner une expertise pour faire les comptes suite au contentieux qui oppose le groupe Attijari ex-CBAO au célèbre importateur de riz. Les conclusions de l'expertise ‘’prouvent que c'est bien la CBAO qui doit une somme de plus de 879 002 411 de francs à Bocar Samba Dieye’’.« Je souhaiterais mettre en lumière les faits suivants : dans cette affaire, la CBAO avait entrepris des actions à l'encontre de Bocar Samba Dieye, alléguant une créance découlant d'actes d'ouverture de crédit et d'un protocole d'accord obtenu de manière frauduleuse en profitant de la situation d'un individu illettré. Suite à ses contestations, la Cour d'Appel, par un arrêt non frappé de pourvoi par la CBAO, a pris la décision éclairée d'ordonner une expertise pour faire les comptes entre les parties. Cette expertise s'est déroulée de manière contradictoire, permettant à toutes les parties, assistées de leurs conseils, de présenter leurs arguments de manière équitable. L'expert mandaté par la justice a entrepris une tâche minutieuse en retraçant l'historique du compte entre Bocar Samba Dieye et la CBAO…. Les conclusions de l'expertise, après un examen approfondi de toutes les opérations, sont sans équivoque : c'est bien la CBAO qui doit une somme de plus de 879 002 411 de francs à Bocar Samba Dieye », a déclaré Famara Ibrahima Cissé.Selon l’Ingénieur Financier, par ailleurs, président de l’Association des clients et sociétaires des institutions financières (Acsif), « ce rapport d'expertise a été homologué par la Cour d'Appel, et à ce jour, malgré les tentatives de la CBAO, aucune juridiction n'a annulé ce rapport. Il est devenu définitif entre les parties, mettant fin à tout contentieux possible dans cette affaire. En conclusion, il est essentiel de souligner que pour Bocar Samba Dieye, cette affaire est close. La raison d'État ne saurait primer sur les conclusions impartiales d'un expert assermenté, impartial, mandaté par la justice et ayant rempli sa mission de manière contradictoire. L'expertise judiciaire contradictoire représente une démarche cruciale pour la recherche de la vérité et la résolution équitable des différends en matière cambiaire ».