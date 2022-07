​Affaire Cheikh Omar Diagne : le Forum du justiciable invite au respect des délais raisonnables du traitement de son dossier

En prison depuis trois mois, Cheikh Oumar Diagne n’a pas toujours été auditionné dans le fond par le juge. Le Forum du justiciable s’inquiète de « la lenteur notée dans le traitement du dossier du Professeur Cheikh Omar Diagne ».



Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, Babacar Ba et Cie jugent que « cette lenteur ne saurait garantir l’exercice de ses droits ».



A cet effet, le Forum du justiciable rappelle que « l’administration de la justice requiert le respect de certaines règles et principes fondamentaux considérés comme des normes universelles pour garantir l’exercice d’une justice efficace ».



Le Forum du justiciable, soucieux d’une bonne administration de la justice, invite les « autorités judiciaires à la diligence et au respect des délais raisonnables du traitement de son dossier ».