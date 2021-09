​Affaire Condé et Cie: 4 passeports diplomatiques authentifiés par les Affaires étrangères, délivrés à des enfants « fictifs »

L’enquête ouverte suite à l’affaire du Trafic de passeports diplomatiques impliquant les députés Mamadou Biaye et El Hadji Mamadou Sall se poursuit et continue à livrer ses secrets. Libération révèle ce mardi, que les copies de certains passeports saisies chez El Hadji Diadie Condé, présumé cerveau de cette affaire, ont été authentifiées par le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur et délivrées aux enfants « fantômes» de l’un des députés mis en cause.



En effet, selon le journal, les bénéficiaires identifiés desdits documents sont Oumar Sall, né en 1999 à Salemata, Moussa Antoine Sall, né en 2014 à Kédougou, Aissatou Sall, née en 2001 à Kédougou et Sady Wagué, née en 1999 à Tianguetto. Tous ont été présentés dans les demandes d’établissement, comme étant les enfants de l’épouse du député par ailleurs président du Conseil départemental de Salemata, El Hadji Mamadou Sall.



Ce dernier aurait fait une « autorisation » à ses faux enfants pour leur permettre de quitter le pays. Et la date de délivrance des documents montre que le trafic perdure depuis trois (3) ans.



L’enquête a aussi démontré que « l’épouse » du député en question, Sady Wagué a le même âge que son « fils » Oumar Sall et est âgée de plus de deux (2) ans que sa « fille » Aïssatou Sall.



Pis, rapporte la même source, le ministère des Affaires étrangères, dirigé d’alors par Me Sidiki Kaba, a confirmé l’authenticité de tous les passeports diplomatiques qui ont été délivrés par son bureau dédié.



Pourtant, aucun des bénéficiaires n’est connu de la base de données de la Direction de l’automatisation du fichier (Daf) et de la Direction de la police des étrangers et des titres de voyages (Dpetv). Ils n'ont donc ni carte d'identité ni passeport ordinaire, documents requis pour la délivrance d'un passeport diplomatique.