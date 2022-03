​Affaire Diop Iseg : Aissatou Seydi bénéficie d’une liberté provisoire 24 heures après son emprisonnement

Aissatou Seydi ex-épouse de Mamadou diop dit Diop Iseg, bénéficie d’une liberté provisoire, 24 heures après avoir été placée en détention à la maison d’arrêt et de correction de Liberté 6, par le juge du 8ème cabinet au non-respect des conditions de son contrôle judiciaire, selon la Rfm qui donne l’information.



Pour rappel, c’est une maison à Sicap Sacré Cœur qui oppose Mme Diop née Aïssatou Seydi à son époux, Mamadou Diop dit Diop Iseg.



M.Diop avait d’abord laissé entendre que “la villa en question lui appartenait.” Ensuite que “(son) épouse aurait volé son argent pour se payer cette maison". Ces accusations n’ayant jamais prospéré, c’est sur sa plainte de “faux et usage de faux en écriture publique” qu’il a réussi à coincer celle qui a été, pendant plus de 22 ans, sa moitié.



À noter aussi que le couple Diop est toujours marié et que le 8 mars dernier, à la demande d'Aïssatou Seydi, le tribunal devait se pencher sur la requête de divorce déposée par l’épouse. Mais, ni Diop Iseg ni ses avocats ne s’étaient présentés à l’audience.