​Affaire Fatima Dione : Me Patrick Kabou annonce deux plaintes contre la miss Sénégal et une journaliste

L’affaire du présumé viol suivi de grossesse, qu’aurait subi Ndèye Fatima Dione, miss Sénégal 2020, aurait été montée par la présumée victime, selon les dernières informations. Après trois mois d’enquête, les enquêteurs sont convaincus que le présumé viol est sorti tout droit de l’imagination de la présumé victime.

Maître Patrick Kabou, avocat au barreau de Toulouse qui défend les intérêts de Seydina Camara, coordonnateur du comité d’organisation Miss Sénégal, annonce deux plaintes contre la miss et une journaliste pour "diffamation".



« Les faits depuis le début nous donnent raison, parce qu’on a les éléments qui prouvent que ce que disait la miss Sénégal c’était une pure invention. Ça a mis mal à l’aise beaucoup de personne et a affecté aussi mon client parce qu’il a été cité en disant que elle a passé la nuit chez le coordonnateur et depuis lors, elle a senti quelques chose », a déclaré la robe noire sur la Rfm.



« Je rappelle que monsieur Seydina Camara qui est mon client et par ailleurs coordonnateur du Comité Miss Sénégal, n’est ni de près ni de loin mêlé à cela », a-t-il ajouté.



Sur ce, l’avocat annonce une plainte contre la mss Sénégal 2020 et la journaliste qui a relaté les faits. « Vu qu’on est toujours dans les délais concernant la diffamation, nous introduisons une procédure contre la miss Sénégal pour "diffamation et dénonciation calomnieuse". Mais je trouve que la responsabilité incombe aussi à la journaliste qui a pu relater ces faits », a dit Me Kabou.