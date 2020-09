​Affaire Hiba Thiam : Dame Amar et compagnie renvoyés devant le Tribunal correctionnel

Du nouveau dans l’affaire Hiba Thiam, jeune fille sénégalaise, « morte par overdose », lors d’une soirée avec ses amis dans un appartenant aux Almadies, début avril. Dame Amar et ses présumés complices ont été tous renvoyés devant le Tribunal correctionnel.



Ils seront jugés pour "association de malfaiteurs, usage de drogue, non-assistance à personne en danger et violation de la loi sur le couvre-feu". La date du procès n’est pas encore fixée.



En attendant, rapporte Libération, Dame Amar, sa copine Alya, Diadia Tall, Fatima Rigal alias Poupette, Djibril Ndiogou Bassel dit « Nekh », Amadouy Niane, Louty Ba et Lamine Diédhiou, cherchent la liberté provisoire devant la chambre d’accusation.