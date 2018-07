​Affaire Imam Ndao : "Le Sénégal est contre l’Islam" selon Abdou Karim Gueye

Les associations islamiques, Organisations des sociétés civiles ainsi que les membres des familles des accusés, dans le procès pour terrorisme, ont tenu une conférence de presse ce matin pour discuter sur l’affaire Imam Alioune Ndao. A cette occasion, le président du mouvement ‘’Nitou Deug’’ hausse le ton. Pour Abdou Karim Gueye, c'est un problème de religion. Car au Sénégal, dit-t-il, les gens sont contre la religion. " Le Sénégal est contre l'Islam. Cet imam doit être libéré ainsi que les autres Imams. Ce sont des musulmans et ils ont fait le choix d’être des sunnîtes. S’ils étaient des ‘’Niassènes’’’ des ‘’Mbacké-mbacké’ et autres, ils n’allaient pas être jugé", a dénoncé M. Gueye.



Revenant sur les accusations portées sur Makhtar Diokhané, le leader dudit mouvement a tenu à signaler qu’aucune preuve n’a été retenue contre ce dernier. Mieux, souligne-t-il, jusqu’à présent le tribunal n’a pas d’argument palpable pour arrêter Makhtar Diokhané alias Abu Anwar. « Ils n’ont pas de preuves. Si une fois on arrête un homosexuel, il y a les homosexuels qui interviennent », a-t-il fait savoir. « Mais maintenant qui va intervenir pour l’islam. C’est cela notre problème », s’interroge-t-il.