​Affaire Pape Cheikh Diallo et Cie : le fils de Saer Seck arrêté, de sordides vidéos d’ébats sexuels interceptés

Dans le cadre de l’enquête sur l’affaire Pape Cheikh Diallo et Cie, une liste de 13 autres personnes a été remise à la Brigade de recherches de la gendarmerie de Keur Massar (banlieue dakaroise). Au cours du weekend dernier, quatre nouvelles arrestations ont été opérées par les gendarmes entre Saly (petite côte, sud) et Dakar. Ibrahima Magib Seck, identifié comme le fils de Saer Seck, président de l'institut Diambars, a été interpelé en premier à Saly.



L’arrestation de ce dernier a conduit à l’interpellation de trois autres personnes à Dakar, dont un ressortissant français. Selon le journal Libération, Ibrahima Seck aurait aussi entretenu une « liaison » avec Pape Cheikh Diallo. La fouille de son téléphone portable aurait permis de découvrir des vidéos d'ébats sexuels entre lui et d'autres hommes.



Ces nouvelles arrestations s’inscrivent dans le cadre de la délégation judiciaire confiée par le juge du premier cabinet du tribunal de Pikine-Guédiawaye à la Brigade de recherches (Br) de Keur Massar après les placements sous mandat de dépôt de Djibril Dramé, Doudou Lamine Dieng, Pape Cheikh Diallo, Pape Salif Rall Thiam, Ibrahima Camara, Adama Diallo, Mansour Bassirou Baldé, Mamadou Gning, Sana Ba, Bachir Ka et Bécaye Faye.

Ces mis en cause sont poursuivis pour « association de malfaiteurs, actes contre nature avec transmission volontaire du Vih Sida par rapports sexuels non protégés, mise en danger de la vie d'autrui, trafic de drogue mais aussi blanchiment de capitaux ».



Pour rappel, Ibrahima Magib Seck avait été cité dans l'affaire Hiba Thiam mais il n'avait pas été inquiété lors de la procédure. Hiba Thiam est décédée lors d'une soirée privée, organisée dans un appartement meublé du quartier des Almadies, à Dakar. L'autopsie avait révélé que la jeune femme avait succombé à une overdose de drogue, accompagnée d'un arrêt cardiaque.