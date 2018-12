​Affaire Thione Seck: le dossier est dans son dernier tournant

Le dossier sur l’affaire des faux billets de Thione Seck est dans son dernier tournant. Selon Les Echos qui cite une source bien informée, le juge d’instruction a bouclé le dossier et l’a transmis au Parquet pour règlement.



Maintenant, il faut que le chef du Parquet fasse son réquisitoire définitif et transmettre le dossier au magistrat instructeur pour son ordonnance de renvoi. L’affaire va donc atterrir devant le juge correctionnel et non devant la chambre criminelle, selon la même source.