​Affaire Wari / Millicom : le juge des référés s’est déclaré incompétent

Le juge des référés du tribunal hors classe de Dakar s’est déclaré incompétent dans l’affaire opposant wari SA à Millicom. Ce, lundi, il a refilé l’affaire du contentieux opposant les deux sociétés susnommé au Tribunal arbitral de Paris (France).



Selon Libération, même si Wari est prête à faire appel, la balle est désormais dans le camp du Tribunal arbitral de Paris.



Pour rappel, Wari qui dénonçait la rupture «abusive» de son contrat avec Millicom qui avait décidé de contracter avec un consortum dirigé par Free, avait assigné MIC Afrique BV, 396 Alhambra. En effet, selon nos confrères, le litige risque de durer des mois, voire des années, si on sait que le Tribunal arbitral vient à peine de nommer les juges chargés du dossier. Ce qui risque ainsi, d’affecter Tigo, mais aussi le secteur des télécommunications.



L’entreprise de Kabirou Mbodj demandait ainsi au juge des référés de condamner ces structures à surseoir à toute nouvelle vente et à reprendre immédiatement les relations commerciales avec elle et d’en aviser les autorités sénégalaises et les banques concernées.