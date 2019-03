​Affaire de l’enfant tué à Malika : un boutiquier du quartier suspecté, activement recherché

L’affaire de l’enfant Ahmed Seydi, âgé de 3 ans et demi, tué et mis dans un sachet à la plage de Malika dans la banlieue dakaroise, fait ses révélations. L’enquête ouverte par la police de l’arrondissement a permis d’identifier un suspect. Il s’agit d’un boutiquier du quartier de Darou Salam 6 de la commune de Yeumbeul Nord qui a subitement disparu après l’horreur.



Selon "Les Echos", juste après la découverte du corps du mouflet dans un sac, le boutiquier a bizarrement disparu dans la nature sans laisser de traces. Il a en effet, fermé boutique depuis ce jour-là, avant de réapparaître, mais sans reprendre ses services commerciaux.



De retour chez lui, le suspect aurait craqué et se serait confié à un de ses proches qui a vendu la mèche. Il informa ce dernier en ces mots : "c'est moi qui ai tué le petit garçon".



Il aurait pris la poudre d'escampette entant qu'il allait être coffré par les limiers , enseigne le journal qui indique que le mis en cause aurait profité de la quiétude, vers les coups de 13h 30, pour appâter le gamin avant de le tuer par strangulation.