​Affaire de lait contaminé : Le docteur Aloïse Diouf assure que le lait a été retiré avant fin décembre des rayons

Le docteur Aloïse Diouf, conseiller technique n°1 du ministère de la Santé rassure que toutes les mesures ont été prises pour retirer le produit de la vente. «Nous avons été avertis à la mi-décembre de la présence dans le monde d’un lait contaminé. Le ministre de la Santé a tout de suite informé l’ensemble des pharmacies privées. Mais aussi nous avons informé l’ensemble des médecins chef de région, pour que ce produit soit retiré au cas où il est présent. C’est l’une des premières mesures qui ont été prises à partir du 28 décembre dernier », a-t-il expliqué sur Zik Fm.



Le conseiller technique n°1 affirme que le Comité national qui s’occupe de la protection du régime alimentaire travaille et a fini de faire en sorte que ce lait ne soit plus disponible au Sénégal. Avant d’ajouter "qu'il y a des personnes mal intentionnées qui profitent de cette situation pour tenter d’écouler ce produit à un prix bas. Et je crois qu’il faut rassurer la population, puisque avant même la fin du mois de décembre, le lait avait été retiré des rayons de toutes les enseignes privés ".