​Affaire de sanction au lycée de Bignona : le SAEMSS bande les muscles contre l’Etat

Le Syndicat Autonome des Enseignants du Moyen et Secondaire du Sénégal (SAEMSS) dénonce la sanction du ministère de l'Éducation nationale qui a décidé de relever le proviseur du Lycée Ahoune Sané, le censeur et un surveillant leurs fonctions, suite à la mention "Coalition Sonko Président" sur les copies de la Seconde L. Selon Saourou Sène et ses camarades, il y a des fautes plus lourdes que cela et qui sont passées inaperçues.



«La sanction est lourde, bien vraie que ceux qui ont écris cela, je ne suis pas d’accord avec eux. Je suis pour identifier qui sont ces gens, les sanctionner, mais je ne vois pas en quoi, cela peut faire l’objet de campagne. Si c’est le cas, ils l’ont écrit sur les feuilles d’élèves de terminal qui l’on peut dire qu'ils vont voter. Il y a des choses si on les analyse, on peut avoir un esprit de tolérance », déclare le secrétaire général national du SAEMSS, Saourou Sène.



Mieux dénonce-t-il au micro de la Rfm, « l’autre élément est que nous avons vu même dans d’autres académies, comme à Diourbel ou des textes de discours d’une personne ont été écrit en anglais et remis aux élèves. Nous avons vu aussi des images des photos de candidat affichées sur des ambulances. Donc c’est une période très sensible, qui demande une certaine compréhension dans le top management. Nous allons voir ce que nous pouvons faire contre cette sanction ».



Pour rappel, tout est parti de la constatation de l'effigie de "Sonko président" sur des copies de composition d'élèves du lycée Ahoune Sané de Bignona. L'inspecteur d'Académie de Ziguinchor, sur instruction du ministère, a notifié le relèvement du proviseur de ce grand lycée de la commune de Bignona ainsi que du censeur et un surveillant.