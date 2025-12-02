​Affaire des 5,5 milliards de F Cfa : Waly Seck entendu sur le fond du dossier ce mardi

Le président du collège des juges d’instruction du Pool judiciaire financier (Pjf) entendra ce mardi le chanteur Waly Seck, dans le cadre de l’affaire dite Amadou Sall", du nom du fils de l’ancien président Macky Sall. Ce dossier concerne un vaste réseau de blanchiment présumé de capitaux, évalué à 125 milliards de francs CFA.
Au cours de l’audition, l’artiste "sera interrogé dans le fond au sujet du volet Amadou Sall de l’affaire Farba Ngom-Tahirou Sarr", comme l’assure le quotidien "Libération", dans son édition du jour.
Pour rappel, Waly Seck bénéficie d’une liberté provisoire, après avoir consigné 210 millions de FCFA, un montant qui correspond à la somme qu’il aurait reçue de Woordrose Investment Ltd, une société contrôlée par le fils de Macky Sall.
Au cours de l’audition, l’artiste "sera interrogé dans le fond au sujet du volet Amadou Sall de l’affaire Farba Ngom-Tahirou Sarr", comme l’assure le quotidien "Libération", dans son édition du jour.
Pour rappel, Waly Seck bénéficie d’une liberté provisoire, après avoir consigné 210 millions de FCFA, un montant qui correspond à la somme qu’il aurait reçue de Woordrose Investment Ltd, une société contrôlée par le fils de Macky Sall.
Autres articles
-
Ministère des Transports : l’Assemblée nationale adopte un budget de 335,2 milliards FCFA pour 2026
-
Thiaroye 44 : Amadou Ba appelle à se servir de l’histoire pour bâtir un Sénégal où "chaque citoyen est protégé"
-
Anniversaire : l’Alliance pour la République (APR) célèbre ses 17 ans ce lundi
-
Abdou Mbow au ministre Daouda Ngom : "J'espère que vous n'oseriez pas toucher aux bourses des étudiants"
-
Thiaroye 44 : "La justice, même tardive, demeure une exigence", affirme Tiémoko Meyliet Koné