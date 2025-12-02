Réseau social
​Affaire des 5,5 milliards de F Cfa : Waly Seck entendu sur le fond du dossier ce mardi
Le président du collège des juges d’instruction du Pool judiciaire financier (Pjf) entendra ce mardi le chanteur Waly Seck, dans le cadre de l’affaire dite Amadou Sall", du nom du fils de l’ancien président Macky Sall. Ce dossier concerne un vaste réseau de blanchiment présumé de capitaux, évalué à 125 milliards de francs CFA.

Au cours de l’audition, l’artiste "sera interrogé dans le fond au sujet du volet Amadou Sall de l’affaire Farba Ngom-Tahirou Sarr", comme l’assure le quotidien "Libération", dans son édition du jour.

Pour rappel, Waly Seck bénéficie d’une liberté provisoire, après avoir consigné 210 millions de FCFA, un montant qui correspond à la somme qu’il aurait reçue de Woordrose Investment Ltd, une société contrôlée par le fils de Macky Sall.
Charles KOSSONOU

Mardi 2 Décembre 2025 - 10:57


