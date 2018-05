​Affaire des Comptes offshore logés à la HSBC : le Fisc traque Jamal Kaawar le patron d'Orca

Les « Swissleaks », qui ont révélé un vaste système d’évasion fiscale à travers des comptes offshore ouverts à la HSBC Genève, ont été remis au goût du jour par le projet « West Africa leaks ». Ils attestent qu’au regard des montants cachés à la HSBC, le Sénégal a perdu au moins 188 millions de dollars. Le Fisc a ouvert une enquête sur le patron des magasins Orca Sénégal Jamal Kaawar à la suite des révélations sur ses affaires suisses.



Selon « Libération », les enquêtes ont clairement mis en cause Jamal Kaawar, patron d'Orca, qui est soupçonné d’avoir dissimulé, au moins deux milliards de F CFA au Fisc sénégalais selon les opérations notées dans ses comptes ouverts en suisse. Mais Kaawar ne serait que l’arbre qui cache la forêt.



La preuve par Youssouf Saleh, patron du Magic Land et de l’hôtel "Le Virage" qui a fait, au moins un dépôt net de 400 000 dollars, dès 2007, dans son compte ouvert à la HSBC ou Hobballah Mroueh Ghada qui se dit, dans les fichiers, architecte né en 1970.



Il ressort des montants déposés à la banque suisse par des personnes basées au Sénégal. Ils étaient au nombre de 309 clients entre 1983 et 2006 à posséder 276 comptes bancaires avec un total mouvement de 188,6 millions de dollars durant cette période.



Les autorités sénégalaises ne sont pas restées insensibles après les informations documentées mettant formellement en cause Jamal Kaawar. Le Fisc, s’est immédiatement auto-saisi en ouvrant une enquête sur les conditions dans lesquelles le sieur Kaawar, résident sénégalais, à ouvert ces comptes alimentés à coup de milliards de F CFA.