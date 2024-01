​Affaire des commandos marins morts lors d’une opération antidrogue: « Vienna », révélations sur un sabotage criminel

A la suite d'une information judiciaire ouverte par le parquet, les membres de l'équipage du navire-six syriens, deux colombiens, un vénézuélien et un Equatorien ont été écroués par le Doyen des juges pour association de malfaiteurs, homicides avec et guet-apens sur des militaires, tentatives d'assassinat, participation à un groupe criminel organisé, trafic international de drogue et navigation irrégulière, rapporte Libération.



Il s'agit des nommés Abdollah Bary (Syrien et capitaine du navire), Dib El-turk, Léodan Cortes Hurtado, Geraldo Rasol Castello Lucas, Gustavo Francisco Maddamel, Zulkif Pehlivan, Ahmat Ras-hoan, Raed Azam, Mayad Al Rasheed et Yelson Vargas Ramos.



Selon les informations de Libération, un mandat d'arrêt international a été décerné contre Kahaled Omar Daha, patron de « Daha Shiping » et propriétaire du bateau en cause: le «Vienna » battant pavillon tanzanien. Alors que les trafiquants, en l'occurrence Abdollah Bary, ont tenté de faire croire à une «défaillance de l'hélice du bateau » qui a entraîné l'entrée de l'eau, l'enquête a formellement établi une simultanéité entre l'intervention des commandos de la Marine et le chavirement.



Pire, pour retarder l'action des militaires, Dib Alturc (Syrien), qui se trouvait sur le pont, a simulé une crise, sachant que les éléments de la Marine allaient lui porter secours, permettant ainsi l'ouverture des vannes par ceux qui sont dans la cale. Et contrairement aux déclarations d'Abdollah Bary, un membre du commando a indiqué que « lorsqu'ils montaient sur le bateau tout était sec. C'est après avoir secouru le faux malade qu'un des éléments a constaté la présence de l'eau, qui remontait à l'intérieur, au seuil de la passerelle".



Le commandant du Walo a été automatiquement alerté et l'intervention du groupe d'attaque est demandée. Il s'agissait manifestement d'une ouverture délibérée des vannes qui permettait aux trafiquants de se débarrasser de leur marchandise, précise le journal.