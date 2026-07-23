​Affaire des présumés homosexuels à Gadaye : le parquet ouvre une information judiciaire, un suspect ignorait sa séropositivité

Le parquet de Pikine-Guédiawaye a transmis le dossier des deux présumés homosexuels surpris à la plage de Gadaye (banlieue dakaroise) à un juge d'instruction pour l’ouverture d’une information judiciaire. L'objectif est notamment de poursuivre les investigations, alors que les autorités estiment que l’un des prévenus en l’occurrence Ousmane Bèye, qui ignorait son statut sérologique, pourrait avoir transmis le VIH à plusieurs personnes.



D’après un communiqué de la Police, Modou Cissé (26 ans), se présentant comme commerçant, et Ousmane Bèye (28 ans), se disant receveur, avaient été surpris de nuit sur la plage de Gadaye par des éléments du commissariat de Guédiawaye. Ils ont été arrêtés pour « association de malfaiteurs, actes contre nature et transmission volontaire du VIH » suite à une exploitation d'une information faisant état de faits d'actes contre nature pratiqués par des jeunes le long des plages situées entre Gadaye et Malika. Un préservatif avait été retrouvé sur l'un d'eux et les deux mis en cause, qui prétextaient une partie de baignade, avaient finalement reconnu être homosexuels.



D’après le journal Libération, dans son édition de ce jeudi, dans le cadre de la poursuite des investigations pour des faits d'actes contre nature, Ousmane Bèye et Modou Cissé ont été entendus à nouveau, après l'exploitation de leurs téléphones portables respectifs.



L'exploitation du téléphone d'Ousmane Bèye aurait révélé, via Messenger, des échanges de messages à caractère sexuel avec plusieurs présumés partenaires. Interrogé sur ces faits, Ousmane Bèye aurait reconnu avoir entretenu des relations sexuelles avec eux, tout en affirmant ignorer leur position actuelle.



En outre, il aurait déclaré n'avoir jamais effectué de test de dépistage du VIH, alors que les résultats de la réquisition se sont révélés positifs le concernant. En revanche, l'analyse du téléphone de Modou Cissé n'a rien donné à ce stade.