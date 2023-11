​Affaire du présumé homosexuel: au moins 13 individus arrêtés à Kaolack

L’affaire du présumé homosexuel exhumé puis brûlé par une foule de jeunes continue de défrayer la chronique. Selon les informations de Libération dans sa parution du jour, treize (13) personnes dont deux (2) instigateurs ont été interpelées mercredi par la police et placées en garde à vue.



Parmi les mis en cause, sept (7) ont pris part directement aux faits, soulignent nos confrères. Qui ajoute que c’est le cas notamment de Youssoupha Diaw, âgé de 23 ans. Il a été identifié dans une vidéo datant du soir de l’incident où on le voit, selon Libération, se targuer d’avoir mis le corps sans vie du présumé homosexuel Cheikh Fall sur le bucher.



Il lui est aussi reproché de soutenir que le prochain à subir le même sort sera le Président Macky Sall.



A noter que le 31 octobre dernier, les enquêteurs avait mis la main sur l’animateur Ababacar Sy Touré dit Rapadio. Il est accusé d’avoir montré la tombe du défunt à ses détracteurs. Six autres personnes ont été arrêtées par la police lors d’une manifestation au centre-ville de Kaolack en protestation contre l’arrestation de l’animateur.



Le reste du groupe est accusé de mettre le feu au domicile du présumé homosexuel lors que la dépouille avait été refoulée de Touba. Selon le journal, le présumé cerveau localisé en Gambie est toujours en fuite.