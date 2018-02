​Afghanistan: les talibans appellent les Etats-Unis à «discuter»

C’est sur leur site internet que les talibans appellent les responsables américains à discuter directement avec leurs représentants à Doha au Qatar où le groupe d’insurgés afghans possède un bureau depuis 2013. « Si les Américains acceptaient les exigences légitimes du peuple afghan et exprimaient leurs propres demandes et préoccupations par un canal pacifique, ça aiderait à trouver une solution. »



Les talibans changent de ton



Cet appel à discuter de la paix tranche avec leur position historique; à savoir ne pas négocier tant que des forces étrangères se trouvent sur le territoire afghan. Il y a quelques semaines, les talibans avaient déjà appelé à une résolution pacifique du conflit, dans une lettre ouverte adressée au peuple et au Congrès américains. « Aucune solution militaire ne sera trouvée en Afghanistan », écrivent-ils sur leur site internet, ajoutant que « les stratégies militaires tentées depuis dix-sept ans n'ont fait qu'intensifier et prolonger la guerre. Et ce n'est dans l'intérêt de personne. »



Les insurgés ne mentionnent à aucun moment le gouvernement afghan dont ils ne reconnaissent pas la légitimité et qu’ils qualifient régulièrement de « pantin de Washington ».



Aucune mention n’est faite également de la conférence de Kaboul qui réunira demain, mercredi, dans la capitale afghane les délégations des pays de la région afin de discuter du processus de paix en Afghanistan.