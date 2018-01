​Afrique du Sud : le trompettiste Masekela est mort

Masekela rentre d'exil en 1990 après la libération de Mandela et publie une autobiographie dans laquelle il explique son combat personnel contre l'apartheid et l'alcoolisme.



En juin 2010, il s'est produit au concert d'ouverture de la Coupe du monde de football.



Sa famille salue dans un communiqué sa "contribution militante à la musique, au théâtre et aux arts en général".



"Nous sommes bénis et reconnaissants de faire partie d'une vie et d'un héritage toujours grandissant d'amour, de partage et de créativité (…) qui s'étend sur six décennies", a commenté sa famille dans un communiqué.



"C'est une perte incommensurable pour le monde de la musique et le pays tout entier. On n'oubliera pas sa contribution à la lutte pour la libération", a réagi le président sud-africain Jacob Zuma.



Le musicien sud-africain Loyiso Bala a rendu hommage à un "mentor". "Vous allez beaucoup nous manquer", ajoute-t-il sur Twitter.