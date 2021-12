​Afrique du Sud : nombre record de 26.976 infections au Covid-19 en 24h

L'Afrique du Sud a enregistré mercredi un nombre record de 26.976 infections au Covid-19 en 24 heures, moins de trois semaines après avoir annoncé la découverte du variant Omicron, qui a semé la panique dans le monde entier.



Le précédent record de 26.485 infections avait été recensé le 3 juillet, au plus fort de la troisième vague causée par le variant Delta du nouveau coronavirus.



Face à cette nouvelle vague, le gouvernement sud-africain a appelé la population à se faire vacciner massivement. La semaine dernière, l'Afrique du Sud a approuvé les doses de rappel pour tous les citoyens de plus de 18 ans. Jusqu'à présent, plus de 17 millions de personnes ont été vaccinées en Afrique du Sud, soit environ un tiers de la population du pays.