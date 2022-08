​AfroBasket U18 : le Sénégal loge dans le groupe A avec le pays hôte

Logé dans la poule A, les vice-champions d’Afrique vont se frotter au pays organisateur Madagascar, à l’Algérie et au Bénin. Le tirage des poules a été effectué, à Antanarivo. Le Sénégal jouera son premier match samedi contre l’Algérie.



Le groupe B compte 5 équipes : Mali, Égypte, Guinée, Angola et Rwanda. A noter que le Nigéria était annoncé parmi les équipes participantes mais ne prendra pas part à la compétition finalement.



La compétition démarre ce jeudi et prendra fin le 14 août prochain. Le calendrier ne devrait pas tarder à être dévoilé. Les « Lionceaux » se sont entraînés deux fois depuis leur arrivée à Antananarivo.



En terre malgache, les protégés de Parfait Adjivon auront comme ambition de décrocher le titre continental, que le Sénégal n’a plus soulevé depuis 2012 au Mozambique, mais aussi de se qualifier pour la Coupe du monde U19 FIBA 2023 en Hongrie.



Programmes des matchs du Sénégal



Groupe A

Samedi 6 août

9h30 Sénégal / Algérie



Dimanche 7 août

9h30 Bénin / Sénégal



Lundi 8 août

14h30 Madagascar / Sénégal